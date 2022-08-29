Оренбург, , 15:25 — REGNUM Депутат Заксобрания Оренбурсгкой области Оксана Набатчикова (фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») считает, что отказ министерства экономики Латвии от русского языка будет больше политическим моментом, чем реальным. Такое мнение она выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это, конечно, их право. Но это из серии «назло кондуктору пойду пешком». Кому они делают хуже? Россия играет точно не последнюю роль в экономиках стран Прибалтики, а по многим позициям они существенно зависимы. Газ, удобрения, металл, сталь, древесину и множество другой продукции Латвия покупала у России, что на порядок значительное, чем импорт из Латвии в Россию. Думаю, что данная норма будет больше политической, чем реальной», — сказала политик.

С 1 сентября министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения откажутся от использования русского языка. При общении с клиентами и прессой будет использоваться исключительно латышский язык. Об этом сообщил портал Delfi.

Латвия намерено внести поправки в закон об образовании. В течении трёх лет образовательные учреждения перейдут на латышский язык. Ранее отключили русскоязычную версию сайта президента Латвии Эгилса Левитса.

Стоит отметить, население Латвии составляют около 1,8 млн человек, из них 40% — русскоязычные.