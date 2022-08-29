Москва, 29 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Западные оппоненты начали говорить о «деколонизации» России вместо «экспорта демократии». Об этом 29 августа заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Баринов

«Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», — заявил Баринов.

«Да, они изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об «экспорте демократии», а о «деколонизации» России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принципах и по другим принципам жили», — указал он.