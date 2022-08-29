Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Жительница Петербурга Дарья Кузнецова отправлена под стражу в следственный изолятор на два месяца после того, как она, по данным следствия, жестоко убила чужую собаку на глазах малолетнего ребенка. Такое решение принял 29 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

ИА REGNUM Суд

По версии следствия, днем 27 августа Кузнецова на проспекте Сизова умышленно, осознавая, что своими действиями причиняет психологическую травму и моральные страдания малолетнему, 2019 года рождения, с применением садистских методов нанесла множество ударов ногой в область спины и головы собаке по кличке Санта. В результате этой расправы животное погибло. Кузнецова была задержана полицейскими по сообщению граждан.

Решая вопрос о мере пресечения, суд учел, что Кузнецова постоянного места проживания на территории Петербурга и Ленобласти не имеет. С её слов, работает в баре «Пиво Рыба», но подтверждающих документов предоставлено не было.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кузнецовой стражу по 26.10.2022», — сообщили в ОПС. В настоящее время женщина является подозреваемой по пунктам б, в части 2 статьи 245 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.