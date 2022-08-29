Омск, , 14:31 — REGNUM Специалисты обнаруживают лесные пожары в Омской области несколькими способами. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

Дистанционный мониторинг лесов ведётся в постоянном режиме с помощью спутниковой связи. Также проводится наземное патрулирование лесных участков силами сотрудников лесхозов. Кроме того, о лесных пожарах лесоводам сообщают граждане. Круглосуточно работает региональная диспетчерская служба.

Если прогнозируется повышенная пожарная опасность, в зоне авиационной охраны лесов осуществляется авиационное патрулирование. Госконтракт заключён с ООО «Западно-Сибирская база авиационной охраны лесов».

По словам начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания Инны Вдовиной, космомониторинг позволяет видеть все термоточки в режиме реального времени и оперативно приступать к ликвидации лесных пожаров.

Если пожар зарегистрирован в зоне авиационной охраны лесов, для его подтверждения используются легкомоторные самолёты. Лётчик-наблюдатель передаёт координаты возгораний диспетчерам. Если термоточку в этой зоне показывает спутник, лётчик-наблюдатель уточняет, действительно ли горит лес. После этого работники лесхозов могут немедленно выехать на тушение.

Маршруты полётов зависят от класса пожарной опасности, их могут скорректировать при изменении погоды.

Добавим, первый патрульный полёт был совершён уже в апреле. Всего в 2022 году запланировано 442 лётных часа. Выполнено уже 80 полётов общей продолжительностью 373 часа.

С помощью авиамониторинга удалось обнаружить 229 возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в мониторинге лесопожарной обстановки задействовано сто камер видеонаблюдения, установленных в 29 муниципалитетах.

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