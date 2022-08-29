Жодино, Белоруссия, , 15:04 — REGNUM Белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского 10 августа перевели на тюремный режим, а спустя восемь дней этапировали в Жодино. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюрьма для жизни».

Сергей Тихановский Цитата из видео «Сельское хозяйство можно спасти с профессионалами!» пользователя Страна для жизни. youtube.com

Тюремный режим Тихановскому назначили на три года. Наказание ужесточили в суде Октябрьского района Могилева после того, как его супруга Светлана Тихановская объявила о создании «объединенного переходного кабинета». Сейчас она находится в одной из стран ЕС, откуда продолжает критиковать Минск.

Новые условия содержания ее мужа в колонии отличаются от тюремных. Они намного более строгие: узники все время проводят в камерах, где могут находиться от 3 до 12 человек одновременно.

18 августа, когда у Сергея был день рождения, его перевели из колонии в Могилëве в жодинскую тюрьму. В этот же день его сразу поместили в ШИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Сергея Тихановского признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РБ (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 УК РБ (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему назначили 18 лет колонии усиленного режима. В июле Тихановский был этапирован в колонию № 15 в Могилëве.