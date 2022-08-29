Москва, , 14:30 — REGNUM Оппоненты России на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику нашей страны. Об этом 29 августа завил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Баринов доложил, что с началом спецоперации в этой сфере добавились новые негативные аспекты и риски, а оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику нашей страны.

«Они всегда пытаются это сделать», — заявил президент.