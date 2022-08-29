Стокгольм, 29 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Шведский рэпер Yung Lean (Юнатан Арон Леандёр Хостад) представил новый двойной сингл под названием Lazy Summer Day & Chinese Restaurant. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 29 августа.

Цитата из видеоинтервью Yung Lean

Опубликованная работа включила в себя две композиции, выполненные в схожем звучании и посвящённые чувствам музыканта. Продюсером макси-сингла выступил Рами Давод, известный по сотрудничеству с певцом Фрэнком Оушеном.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певица Тейлор Свифт раскрыла дату выхода нового альбома. Так, пластинка под названием Midnights выйдет 21 октября 2022 года.