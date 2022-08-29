Минск, 29 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ключевой элемент высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о самолётах, несущих ядерное оружие, — «мы с Путиным заявили». Заявили они это вместе, но решение принималось исключительно в Кремле. И в дальнейшем все подобные решения будут приниматься именно в Кремле, а не на каких-либо двусторонних встречах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 августа высказал философ Сергей Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Владимир Путин. Лукашенко здесь выступил в роли медиума. Россия устами Александра Григорьевича в очередной раз объясняет непонятливому Западу, что если западные страны пойдут по пути эскалации конфликта, Россия к этому готова. Россия такой эскалации не хочет, но ответ на действия стран НАТО будет адекватным» Сергей Иванников «Заявление Александра Лукашенко отчасти сходно со школьной ситуацией, когда младший брат главного школьного хулигана третирует школу и при этом нагло заявляет: «Только тронь меня — и от тебя мокрого места не останется!» И по-своему он прав: не надо обижать младших братьев уважаемого человека. Заявление Лукашенко имеет двух адресатов и двух авторов. Во-первых, оно адресовано белорусскому обществу и автором его является тот, кто его озвучил, т.е. сам президент Белоруссии. Главное в этом послании белорусскому обществу всё то же «мы вместе с Путиным». Лукашенко подчёркивает, что Белоруссия сохраняет суверенитет, и участвует на равных в обсуждении и принятии важнейших решений, касающихся Союзного государства. Второй адресат — Европа и США. Лукашенко к ним обратился, но реальным автором этого обращения является не он сам, а президент России. Лукашенко здесь выступил в роли медиума. Россия устами Александра Григорьевича в очередной раз объясняет непонятливому Западу, что если западные страны пойдут по пути эскалации конфликта, Россия к этому готова. Россия такой эскалации не хочет, но ответ на действия стран НАТО будет адекватным»

По мнению философа, в этом заявлении есть очевидный элемент большого политического скандала. Речь идёт о переоборудовании белорусских ВВС.

«Такое действие будет иметь смысл только в том случае, если Белоруссия получит в своё распоряжение ядерное оружие. Лукашенко даже не намекает, а говорит почти прямо, что обсуждение этого вопроса с Москвой уже состоялось. Скандал в том, что такие высказывания идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. Заявление Лукашенко — это ответ на соответствующие разговоры в НАТО. Немцы, например, очень хотят получит в своё распоряжение американские ядерные заряды. Москва делает закамуфлированный ответный ход. Пока все подобные ходы больше напоминают политический троллинг. Но действия сегодняшней американской администрации непредсказуемы. И если США действительно решат передать ядерные заряды Германии, что сегодня, впрочем, выглядит маловероятным, то у нас есть Белоруссия», — заявил Иванников.

Эксперт напомнил, что «в тени обсуждаемой темы с ядерным оружием осталась другая «мелочь», а именно — использование российскими ВВС белорусских военных аэродромов.

«Ведь если речь идёт о переоснащении белорусских самолётов, то вопрос об аэродромах выглядит решённым. И, наверное, это действительно так. А из Белоруссии до Варшавы и Берлина путь короче, чем из России. Время подлёта меньше. Это означает, например, что исчезновение ряда европейских стран как географических пространств в условиях большой войны, не дай Бог ей начаться, произойдёт на несколько минут раньше. Но и нам радоваться нет смысла. Большая война — это то событие, когда никому не будет хорошо», — считает Иванников.

ИА REGNUM напоминает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 августа заявил, что переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие уже выполнено.