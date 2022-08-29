Эксперт: Заявление Лукашенко — это ответ НАТО в сфере ядерного вооружения
Минск, 29 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ключевой элемент высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о самолётах, несущих ядерное оружие, — «мы с Путиным заявили». Заявили они это вместе, но решение принималось исключительно в Кремле. И в дальнейшем все подобные решения будут приниматься именно в Кремле, а не на каких-либо двусторонних встречах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 августа высказал философ Сергей Иванников.
По мнению философа, в этом заявлении есть очевидный элемент большого политического скандала. Речь идёт о переоборудовании белорусских ВВС.
«Такое действие будет иметь смысл только в том случае, если Белоруссия получит в своё распоряжение ядерное оружие. Лукашенко даже не намекает, а говорит почти прямо, что обсуждение этого вопроса с Москвой уже состоялось. Скандал в том, что такие высказывания идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. Заявление Лукашенко — это ответ на соответствующие разговоры в НАТО. Немцы, например, очень хотят получит в своё распоряжение американские ядерные заряды. Москва делает закамуфлированный ответный ход. Пока все подобные ходы больше напоминают политический троллинг. Но действия сегодняшней американской администрации непредсказуемы. И если США действительно решат передать ядерные заряды Германии, что сегодня, впрочем, выглядит маловероятным, то у нас есть Белоруссия», — заявил Иванников.
Эксперт напомнил, что «в тени обсуждаемой темы с ядерным оружием осталась другая «мелочь», а именно — использование российскими ВВС белорусских военных аэродромов.
«Ведь если речь идёт о переоснащении белорусских самолётов, то вопрос об аэродромах выглядит решённым. И, наверное, это действительно так. А из Белоруссии до Варшавы и Берлина путь короче, чем из России. Время подлёта меньше. Это означает, например, что исчезновение ряда европейских стран как географических пространств в условиях большой войны, не дай Бог ей начаться, произойдёт на несколько минут раньше. Но и нам радоваться нет смысла. Большая война — это то событие, когда никому не будет хорошо», — считает Иванников.
ИА REGNUM напоминает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 августа заявил, что переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие уже выполнено.