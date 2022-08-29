Вашингтон, 29 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Фрэнк Маккензи, бывший глава Центрального командования США (CENTCOM), признал, что война в Афганистане была неудачей для четырёх администраций США за последние два десятилетия, и назвал эту неудачу сочетанием «военных и дипломатических неудач». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

Маккензи называет причиной неудач Соединённых Штатов в Афганистане то, что «пакистанцы всегда были уверены, что мы уйдем из этой страны».

Бывший глава CENTCOM утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда могли найти убежище в Пакистане и имели там базы. Однако Вашингтону так и не удалось решить эту проблему за два десятилетия так называемой «войны с терроризмом» или договориться об этом с Исламабадом.

Маккензи считает, что Вашингтон занимался неудачным государственным строительством в Афганистане и насаждением в стране западной модели управления, что было ошибкой.

«Я не знаю, можно ли управлять Афганистаном по западной модели. Но я знаю, что Афганистаном можно управлять по местной модели. Однако мы игнорировали реалии Афганистана», — отметил генерал.

Подчеркнув, что Афганистан по-прежнему остаётся плацдармом для создания угроз Америке, Маккензи сказал, что пока не может оценить развитие событий в этой стране.