Казань, , 15:21 — REGNUM Международный турнир по хоккею среди исламских стран пройдет в столице Татарии с 13 по 19 января 2023 года. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба минспорта РТ.

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В турнире ожидается участие команд из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединённых команд Алжира, Египта, Ливана и Марокко, а также сборной Татарии.

Решение о проведении спортивного мероприятия было принято на международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа в столице Татарии в рамках фестиваля «Золотая шайба» прошли мастер-классы звезд хоккея, матч ветеранов хоккея Казани и лучших игроков турнира прошлого сезона.

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