Москва, , 14:23 — REGNUM Показатели межнациональных отношений в России уверенно улучшаются после просадки в период коронавирусных ограничений. Об этом 29 августа заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Игорь Баринов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если оценивать ситуацию в этноконфессиональной сфере в целом, то она стабильная. Об этом говорят и результаты социологических исследований», — заявил Баринов.

«В период коронавирусных ограничений некоторые наши показатели понизились, и это, наверное, было объективной ситуацией. Мы оцениваем это как общее социальное ухудшение самочувствия наших граждан. Но сейчас мы вышли вновь на позитивную, положительную, динамику, и 80,7% населения оценивают межнациональные отношения позитивно, а 81,4% — этноконфессиональные», — пояснил он.

По его словам, также нормализовался такой важный показатель, как «общероссийская гражданская идентичность».

«Он тоже вернулся на достаточно высокий уровень — 93,4%», — указал Баринов.