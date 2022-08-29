Москва, , 14:22 — REGNUM Крупнейшие энергоёмкие предприятия Европы останавливают производство не только из-за дорогой электроэнергии, но не в меньшей степени из-за дорогого газа, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это будет означать, что по итогам III квартала 2022 года еврозону будут ждать в лучшем случае очень невысокие темпы роста ВВП в годовом выражении.

Во II квартале текущего года темпы роста ВВП еврозоны составили по отношению к аналогичному кварталу 2021 года 4%, но это было связано преимущественно с эффектом низкой базы, то есть с восстановлением после спада экономики, связанно с пандемией коронавируса в Европе и локдаунами.

При этом годовая инфляция потребительских цен в зоне евро в июле превышала 9%, а во всех странах Балтии превысила даже 20%, и не слишком далеко от прибалтийских стран по рекордно высоким для еврозоны темпам инфляции ушли Словакия и Греция.

Кроме того, к высокой инфляции и будущему замедлению роста ВВП еврозоны в III квартале может присоединиться и рост безработицы, поскольку остановка производства на крупных предприятиях всегда сопровождается сокращением персонала, часто — сокращением зарплат и последующим бегством квалифицированных специалистов с таких предприятий.

В июне 2022 года безработица в еврозоне была очень низкой и составляла всего 6% от трудоспособного населения, но уже в июле и августе, скорее всего, можно будет увидеть совсем другие цифры, в сторону повышения.

Еврозона, таким образом, уже к концу III квартала, если стоимость газа и электричества останется такой же высокой, может войти в состояние рецессии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие энергоёмкие предприятия Европы вынуждены останавливать производство из-за дорогого электричества. Причём в первую очередь эта проблема затрагивает предприятия еврозоны.

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