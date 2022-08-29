Москва, 29 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Крупнейшие энергоёмкие предприятия Европы останавливают производство не только из-за дорогой электроэнергии, но в не меньшей степени из-за дорогого газа, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Это будет означать, что по итогам III квартала 2022 года еврозону будут ждать в лучшем случае очень невысокие темпы роста ВВП в годовом выражении.

Во II квартале текущего года темпы роста ВВП еврозоны составили по отношению к аналогичному кварталу 2021 года 4%, но это было связано преимущественно с эффектом низкой базы, то есть с восстановлением после спада экономики, связанного с пандемией коронавируса в Европе и локдаунами.

При этом годовая инфляция потребительских цен в зоне евро в июле превышала 9%, а во всех странах Прибалтики превысила даже 20%, и не слишком далеко от прибалтийских стран по рекордно высоким для еврозоны темпам инфляции ушли Словакия и Греция.

Кроме того, к высокой инфляции и будущему замедлению роста ВВП еврозоны в III квартале может присоединиться и рост безработицы, поскольку остановка производства на крупных предприятиях всегда сопровождается сокращением персонала, часто — сокращением зарплат и последующим бегством квалифицированных специалистов с таких предприятий.

В июне 2022 года безработица в еврозоне была очень низкой и составляла всего 6% от трудоспособного населения, но уже в июле и августе, скорее всего, можно будет увидеть совсем другие цифры в сторону повышения.

Еврозона, таким образом, уже к концу III квартала, если стоимость газа и электричества останется такой же высокой, может войти в состояние рецессии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие энергоёмкие предприятия Европы вынуждены останавливать производство из-за дорогого электричества. Причём в первую очередь эта проблема затрагивает предприятия еврозоны.

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