Париж, 29 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Франция выступает за энергетический суверенитет Европы, а также за глубокие реформы в энергетическом рынке ЕС, заявил 29 августа президент страны Эммануэль Макрон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — заявил Макрон на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в республике этой зимой не возникнет проблем с обеспечением газом. По его словам, запасы в подземных хранилищах уже превышают 90%.

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