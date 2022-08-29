Санкт-Петербург, 29 августа 2022, 14:25 — REGNUM За первое полугодие 2022 года Санкт-Петербург стал третьим среди регионов России по объему отгруженных потребителям товаров. Об этом 29 августа заявил временно исполняющий обязанности председателя городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Объём отгружённых товаров обрабатывающих производств составил за полугодие более 1,8 трлн рублей. Это третий показатель по России», — отметил Зырянов.
По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Петербурге, как ожидается, составит порядка 97%, а объём отгружённых товаров — в районе 2 трлн рублей.
«К 2025 году планируемый рост объёмов промышленного производства должен перерасти уровень более чем на пять процентных пунктов. При этом объём отгруженной продукции достигнет порядка четырёх триллионов рублей», — поделился прогнозом Зырянов.
Читайте также: В Петербурге погрузка нефти и нефтепродуктов за 7 месяцев возросла в 11 раз
Читайте также: Погрузка на железной дороге в Петербурге за полгода выросла на 15,4%
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Зырянова, индекс промышленного производства в Петербурге в первом полугодии 2022 года составил 105,1% по отношению к тому же периоду 2021 года. При этом экономика города демонстрирует устойчивость. В некоторых отраслях наблюдается положительная динамика.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге оценили состояние городской экономики в условиях санкций