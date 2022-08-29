Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM За первое полугодие 2022 года Санкт-Петербург стал третьим среди регионов России по объему отгруженных потребителям товаров. Об этом 29 августа заявил временно исполняющий обязанности председателя городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Объём отгружённых товаров обрабатывающих производств составил за полугодие более 1,8 трлн рублей. Это третий показатель по России», — отметил Зырянов.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Петербурге, как ожидается, составит порядка 97%, а объём отгружённых товаров — в районе 2 трлн рублей.

«К 2025 году планируемый рост объёмов промышленного производства должен перерасти уровень более чем на пять процентных пунктов. При этом объём отгруженной продукции достигнет порядка четырёх триллионов рублей», — поделился прогнозом Зырянов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Зырянова, индекс промышленного производства в Петербурге в первом полугодии 2022 года составил 105,1% по отношению к тому же периоду 2021 года. При этом экономика города демонстрирует устойчивость. В некоторых отраслях наблюдается положительная динамика.

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