Коркино, Челябинская область, , 14:18 — REGNUM В Коркино Челябинской области суд взыскал 2 млн рублей в пользу девочки, на которую напали собаки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что утром 16 февраля стая бездомных животных напала на 11-летнюю девочку, которая направлялась в школу. Собаки искусали её. Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.

Девочка перенесла несколько операций и сейчас продолжает лечение. Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с администрации Коркинского муниципального района размер причинённого ей морального вреда. Суд удовлетворил иск в полном объёме. Правда, решение пока не вступило в законную силу.

Также прокуратура контролирует и ход расследования уголовного дела, возбуждённого ранее по факту халатности. А ещё суд рассматривает иск прокурора об обязании чиновников создать приют для временного содержания бродячих животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России было несколько случаев нападения собак на детей. В некоторых случаях спасти пострадавших не удалось. Несколько лет назад в Свердловской области два домашних пса загрызли семилетнюю девочку.