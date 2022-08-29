* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 29 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили главой администрации уезда пожилого мужчину, имеющего четыре класса образования. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Рембрандт Хармес Ван Рейн. Старик с длинной бородой. 1631

Этот 70-летний мужчина по имени Файз Бидель 27 августа вступил в должность главы уезда Янги Кала.

Как сообщили изданию местные источники, Файз Бидель окончил всего четыре класса обычной школы. По их словам, этот талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил возможность занять такую должность благодаря близким отношениям с муллой Бародаром, заместителем премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что членам движения не требуется образовательный ценз для работы на государственных должностях.