Москва, 29 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Сокращение сроков подготовки медицинских сестер и допуск студентов к работе на скорой помощи может привести к появлению целого класса недоучек в среднем медицинском звене. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Депутат напомнил, что ранее российское правительство приняло постановление, по которому студенты ряда медицинских специальностей после четвертого куса будут допущены к работе фельдшерами, а подготовка по специальности «сестринское дело» с 1 января 2023 года сократится до 12 месяцев.

«По сути, мы видим очередное воплощение губительной политики оптимизации в здравоохранении, когда вместо того, чтобы вкладывать средства в строительство медучреждений, подготовку кадров и достойные зарплаты правительство пытается решить одни проблемы, порождая другие. В конечном итоге такой тришкин кафтан выйдет боком гражданам страны, которые не будут получать качественную медпомощь», — сказал Миронов.

Депутат также обратил внимание на высокую загруженность врачей, которым приходится работать на 1,5 ставки и напомнил о том, что уже 10 лет не повышаются выплаты по программам, решающим проблемы нехватки медиков на селе.

«В средних городах с населением до 100 тысяч человек нет и этого. В итоге врачи уезжают в мегаполисы и пытаются устраиваться в коммерческие клиники, а в регионах люди остаются без медицинской помощи. Не устаю повторять: экономия на здоровье граждан и в целом на социальной сфере — это прямой путь к вымиранию страны. Расходы на здравоохранение необходимо повысить как минимум вдвое — до 7% ВВП. При этом подготовка кадров и зарплата медработников должны быть приоритетом, чтобы профессия врача стала престижной и востребованной. Наряду с вложениями в инфраструктуру это важнейшее условие для создания в России системы качественной, доступной и бесплатной медицинской помощи», — заключил Миронов.