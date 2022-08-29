Тайбэй, 29 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Тайваня зафиксировали приближение к острову кораблей и самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

ВВС НОАК

По данным ежедневной сводки оборонного ведомства острова, 29 августа по состоянию на 17:00 по местному времени (17:00 мск) зафиксировано приближение к острову 37 самолётов и восьми военных НОАК.

При этом 12 самолётов, как зафиксировали военные Тайваня, пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.