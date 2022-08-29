Джакарта, , 14:12 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии поздравляет руководство, членов и весь персонал палаты представителей Индонезии с 77-летием со дня основания парламента, сообщает российское посольство.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

Посольство желает парламенту Индонезии дальнейших успехов, крепкого здоровья и реализации всех планов.

«Надеемся, что сотрудничество между российско-индонезийскими парламентами и впредь будет укрепляться на благо наших двух стран и нашего народа», — говорится в заявлении посольства России в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя комиссии VII парламента Индонезии Эдди Сопарно заявил, что топливо подорожает примерно на 30-40%.

Читайте также: Рост цен на топливо в Индонезии может достичь 40%