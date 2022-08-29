Москва, , 14:12 — REGNUM Главным преимуществом перехода стран ЕАЭС на расчеты в национальных валютах будет повышение экономического суверенитета национальных экономик союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Флаг ЕАЭС

«Использование национальных валют во взаимных расчетах будет способствовать повышению устойчивости национальных экономик и росту их макроэкономической стабильности, — полагает экономист. — Возможность рассчитываться за товары и услуги внутри союза без использования SWIFT, иметь более дешевую альтернативу корреспондентским отношениям со странами ЕС и США, а также использовать на валютных торгах прямые валютные пары — все это снижает финансовые, валютные, инфраструктурные риски».

Также, по ее словам, индикаторами развития финансового рынка ЕАЭС станут увеличение объемов биржевого валютного рынка союза, его ликвидности и емкости, снижение издержек по проведению расчетов, развитие инструментов хеджирования рисков в нацвалютах, рост рынка производных инструментов в целом.

«Основной репутационный эффект получит Россия по причине укрепления статуса рубля в качестве региональной резервной валюты, так как доля расчетов в рублях по-прежнему будет расти и доминировать в структуре платежей союза», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что государства ЕАЭС могут начать более активно использовать нацвалюты помимо рубля, если проведут интеграцию национальных платежных систем.

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