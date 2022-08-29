Абакан, , 14:11 — REGNUM На сегодняшний день в трёх районах Хакасии убирают основные зерновые культуры — пшеницу, ячмень и овес. Средняя урожайность зерновых составляет 10-12 ц/га, сообщили ИА REGNUM 29 августа в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Уборочная кампания Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным специалистов, этот показатель является достаточно низким для республики. Причиной стали погодные условия весны и лета 2022 года.

По состоянию на 29 августа в Хакасии обмолочен 1761 га зернового клина. Намолот составил 1502 тонны. Аграриям Хакасии в этом году предстоит убрать около 90 тысяч га. Прогнозируется, что общий сбор составит 120-125 тысяч тонн.

Добавим, по прогнозам синоптиков, в первой декаде сентября в Хакасии ожидаются обильные дожди и грозы.

Напомним, по итогам уборочной кампании 2021 года аграрии Хакасии собрали неплохой урожай. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 173 тысячи тонн в первоначальном весе. Средний показатель урожайности составлял тогда 21 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордный урожай зерна рассчитывают собрать аграрии Саратовской области в 2022 году.

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