Москва, 29 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Среди представителей разных профессий в России больше всего красивых мужчин — среди актёров (20%) и военных (85), красивых женщин — среди актрис (23%) и врачей (10%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из к/ф «Зеркало». реж Андрей Тарковский. 1974. СССР Красавица

По мнению 6%, красавцев больше всего в спортивной среде, среди мужчин-врачей (35), фитнес-тренеров и рабочих (по 4%), сотрудников МЧС и авиации (по 2%). 7% считают, что в каждой профессии есть красивые мужчины.

Полагают, что самые красивые женщины работают стюардессами, — 9%, секретарями — 6%. Видят больше всего привлекательных женщин среди преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах красоты, — по 4%. Считают, что в каждой профессии есть красивые женщины, — 13%.

Опрос проведён 16–25 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самая уважаемая профессия, по мнению жителей России, — медицинский работник: врачи, фельдшеры и медсёстры (30%).

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