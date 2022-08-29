Москва, 29 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Государства ЕАЭС могут начать более активно использовать нацвалюты, помимо рубля, если проведут интеграцию национальных платежных систем и расширят сеть корреспондентских счетов банков стран союза в национальных валютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Участники могут относительно медленно переходить на расчеты в национальных валютах из-за высокой волатильности валютного курса и недостаточной ликвидности валют, отсутствия внятного и прозрачного регулирования, сохранения высоких рисков санкционного давления, — заметила она. — Могут возникнуть технические и инфраструктурные сложности в запуске организованных торгов стран ЕАЭС товарно-сырьевыми активами в национальных валютах, обеспечении торгов прямыми валютными парами нацвалют».

По ее словам, страны ЕАЭС могут начать более активно использовать нацвалюты помимо рубля, если проведут интеграцию национальных платежных систем стран ЕАЭС, внедрят инструменты хеджирования валютных рисков, расширят сеть корреспондентских счетов банков стран союза в национальных валютах и обеспечат биржевую ликвидность по прямым валютным парам.

«Технически это все возможно осуществить, дело осталось лишь за политической волей глав стран-союзников по устранению внутренних барьеров», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что расчеты стран ЕАЭС в обход SWIFT позволят российским торговым партнерам расширить торговый оборот и избежать вторичных санкций.