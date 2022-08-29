Пекин, 29 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Военно-морским силам США следует прекратить провокации и демонстрацию силы под видом якобы «свободы судоходства». Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 29 августа на брифинге, комментируя проход американских кораблей через Тайваньский пролив.

Navy.mil Ракетный крейсер USS «Chancellorsville»

По словам дипломата, ни о каких обязательствах по обеспечению свободы судоходства речь не идёт. США устраивают провокации против такой свободы и умышленно вредят миру и стабильности в регионе.

«Корабли ВМС США под флагом свободы судоходства осуществляют демонстрации силы», — добавил Чжао Лицзянь.

Пекин снова призывает США прекратить выхолащивать, размывать и извращать принцип одного Китая, строго соблюдать международные нормы, суверенитет и территориальную целостность других стран, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа ракетные крейсеры ВМС США Antietam и Chancellorsville прошли через Тайваньский пролив. Вооружённые силы Китая после этого были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

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