Орел, , 14:08 — REGNUM Более двух миллионов тонн сахарной свеклы планируют заготовить в Орловской области в 2022 году, сообщили 29 августа в пресс-службе правительства региона.

Уборка сахарной свёклы Липецкаяобласть.рф

В этом году под сахарную свеклу отдано более 48 тысяч гектаров посевных площадей. Сейчас аграрии приступили к уборке культуры. Уже собрано почти 26 тысяч тонн с площади в 730 гектаров, более 17,6 тыс. тон корнеплодов направлено на переработку.

Всего в этом году в регионе планируется заготовить 2 млн 130 тонн сахарной свеклы.

Приём и переработку корнеплода будут проводить четыре сахарных завода региона. Все предприятия готовы к работе. Общие производственные мощности в этом году увеличены на 600 тонн и составят 19,4 тыс. тонн свёклы в сутки.

На 29 августа уже запущено в работу предприятие ООО «Ливны Сахар», с 10 сентября заработают АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский», ООО «Залегощенский сахарный завод».