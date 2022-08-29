Нижневартовск, Югра, , 14:07 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» запустит с 21 сентября прямой рейс между Нижневартовском (ХМАО) и Самарой. Об этом сообщает мэрия Нижневартовска.

ЮТэйр Aviasovet.ru

Рейс будет субсидироваться за счет бюджетов двух регионов — Самарской области и Ханты-Мансийского автономного округа — по 25% с каждой стороны.

Самолёт Боинг-737 будет вылетать из Нижневартовска по средам и субботам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиарейсы по маршруту Махачкала — Самара стартуют 10 сентября.

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