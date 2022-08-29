Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга до конца 2022 года обновят более 10% автобусного парка государственного перевозчика «Пассажиравтотранс», сообщили 29 августа в пресс-службе Смольного.

Автобусы МАЗ Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

До 2022 года власти планируют значительно обновить парк общественного транспорта экологичными современными моделями, которые отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. Так петербургский ГУП «Пассажиравтотранс» заключил новые контракты на поставку до конца ноября текущего года 55 автобусов среднего класса российского производства.

«Они будут курсировать по маршрутам с умеренным пассажиропотоком. Кроме того, предприятие получит 15 автобусов большого класса белорусского производства», — уточнили в Смольном, добавив, что все автобусы низкопольные и приспособлены для маломобильных граждан, оснащены бортовыми системами безопасности и климат-контроля.

Кроме того, до конца года новая техника на дизельном топливе с двигателем Евро-5 заменит автобусы более низкого экологического класса, что уменьшит негативное влияние на окружающую среду.

«Всего, с учетом ранее заключенных контрактов, до конца года «Пассажиравтотранс» ожидает поступления 216 новых автобусов, что позволит обновить более 10% всего автопарка перевозчика», — добавили в пресс-службе.

Добавим, что в рамках реализации новой модели транспортного обслуживания, которая стартовала в апреле текущего года, в Петербург поступила очередная партия современных автобусов, работающих на природном газе. Для этого закуплено 60 машин, в том числе 32 автобуса большого класса и 28 автобусов среднего класса.

«Новые автобусы выйдут на маршруты уже в сентябре», — подытожили в пресс-службе городской администрации.

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