Кемерово, , 14:08 — REGNUM Банк России выпустил в обращение памятную монету ко Дню шахтёра. Монета «Работник добывающей промышленности» серии «Человек труда» изготовлена из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, уточнила пресс-служба ЦБ.

Монета, выпущенная ко Дню шахтёра cbr.ru

На оборотной стороне монеты изображён шахтёр с буровым инструментом в руках.

Тираж — 1 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошедшие выходные дни Кузбасс праздновал День шахтёра. В регионе, по данным Кемеровостата, каждый двенадцатый занятый в экономике работает на угледобывающих предприятиях.