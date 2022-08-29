Казань, , 15:09 — REGNUM Дать молодежи возможности для реализации ее потенциала, предоставить качественное образование, доступ к рынкам труда, социальные лифты, возможность активного участия в общественной жизни является задачей любого общества. Об этом заявил в рамках Казанского глобального молодежного саммита «Молодежь в глобальной повестке» глава РТ Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим, насколько стремительно повышается темп и роль международных коммуникаций молодежи. Нынешний саммит — еще одно тому подтверждение. Настанет время, когда сегодняшнее поколение молодежи будет определять политику государств на международной арене. Во времена, когда мир переживает разные потрясения, энергичность, инициативность молодежи, ее способность преодолевать трудности должна обеспечить ей достойное и отнюдь не символическое место в глобальных процессах».

Минниханов отметил, что на примере России можно увидеть, как молодежь выступает за многообразие культур, межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие, взаимовыгодное международное сотрудничество.

В Татарии численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет составляет 28% от всей численности населения республики.

Участниками Казанского глобального молодежного саммита-2022 стали 300 человек из 67 стран мира — министры по делам молодёжи и спорту стран ОИС (Организация исламского сотрудничества), чрезвычайные и полномочные послы стран ОИС, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодёжных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодёжной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам глобального молодежного саммита сказал, что Казань выбрали молодежной столицей Организации исламского сотрудничества и это является подтверждением высокого уровня отношений России с этой авторитетной международной структурой.

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