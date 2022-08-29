Казань, 29 августа 2022, 15:09 — REGNUM Дать молодежи возможности для реализации ее потенциала, предоставить качественное образование, доступ к рынкам труда, социальные лифты, возможность активного участия в общественной жизни является задачей любого общества. Об этом заявил в рамках Казанского глобального молодежного саммита «Молодежь в глобальной повестке» глава РТ Рустам Минниханов.
Минниханов отметил, что на примере России можно увидеть, как молодежь выступает за многообразие культур, межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие, взаимовыгодное международное сотрудничество.
В Татарии численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет составляет 28% от всей численности населения республики.
Участниками Казанского глобального молодежного саммита-2022 стали 300 человек из 67 стран мира — министры по делам молодёжи и спорту стран ОИС (Организация исламского сотрудничества), чрезвычайные и полномочные послы стран ОИС, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодёжных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодёжной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества.
Ранее ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам глобального молодежного саммита сказал, что Казань выбрали молодежной столицей Организации исламского сотрудничества и это является подтверждением высокого уровня отношений России с этой авторитетной международной структурой.
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