Чебоксары, , 14:05 — REGNUM В Чувашии на участке реконструкции трассы М-7, где расширяется объездная дорога, завершено устройство покрытия и в финальной стадии находятся работы по расширению участка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На участке объездной дороги в Чувашии завершают расширение трассы http://vv-fad.ru

Речь идёт об отрезке объездной трассы Чебоксар с 637 по 643 км (Хыркасы — Яуши), где проезжает более 27 тыс. автомобилей в сутки. По данным управления, на данном участке завершаются работы по увеличению количества полос движения с двух до четырёх. Дорожники привели к нормативам IБ категории 6 км дороги.

В ведомстве сообщают, что с учётом интенсивности движения основание дорожной одежды усилили методом холодной регенерации, уложен 21 см асфальтобетона и построен водоотвод с 20-ю водопропускными трубами.

На 638-м км построили развязку для распределения транспортных потоков на съезде с дороги в сторону Чебоксар. На въезде в Яуши, Крикакасы и Вознесенское сделали две одноуровневые транспортные развязки (на 641-м и 639-м км) с левоповоротными съездами.

Кроме того, построены надземные пешеходные переходы возле Хыркасов и Яушей, строится аналогичный у Крикакасов. Помимо этого, на участке установят шесть автопавильонов, 14 км линий освещения, 7,5 км отбойников и разместят 400 дорожных знаков.

Отметим, что ранее на мосту через реку Средний Аниш в Козловском районе Чувашии завершили уширение опор, работы планируется завершить в ноябре 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году на федеральной трассе М-7 «Волга» обновят 26 км дорог в Моргаушском (км 623 — км 631), Чебоксарском (км 631 — км 637 и км 661 — км 670) и Цивильском районах. По данным дорожников, на наиболее загруженных участках ежедневно проезжает до 37 тыс. транспортных средств.

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