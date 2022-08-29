Ярославль, , 14:03 — REGNUM Ярославский трамвай планируют отдать в концессию. С таким предложением к региональным властям обратилось ООО «Мовиста регионы Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы концессии.

Трамваи в Ярославле City-yaroslavl.ru

Речь идёт о модернизации ярославского трамвая, о котором ранее заявляли региональные и городские власти. Согласно проекту концессионного соглашения, максимальный объём привлекаемых инвестиций должен составить 19 млрд 715 млн рублей. Из них 5,5 млрд выплатят региональные власти в рамках так называемого «капитального гранта».

Модернизация трамвайной сети, согласно проекту, должна завершится к 1 июня 2025 года. Она предполагает строительство 45,3 км трамвайных путей с контактной сетью, приобретение 47 односекционных трамваев, строительство трамвайного депо, тяговых подстанций. Помимо этого, запланирована реконструкция двух путепроводов — у Моторного завода и в районе улицы Выставочной.

Интересны характеристики новых трамваев. Гарантийный срок службы трамвайных вагонов должен составлять не менее 20 лет и не менее 1 миллиона километров пробега при ежегодном пробеге не менее 50 тыс км. В салоне трамваев будут система отопления и кондиционирования, а также WI-Fi с доступом к интернету. У трамваев должна быть возможность автономного хода на аккумуляторах, без использования контактной сети. Общая стоимость всех трамваев составит 3 млрд 975 млн рублей. Иначе говоря, каждый вагон будет стоить около 84 млн рублей.

После завершения реконструкции концессионер сможет эксплуатировать трамвайную сеть в течение 17,5 лет, получая плату за перевозку пассажиров. При этом все созданные объекты будут находится в собственности региона.

Департамент транспорта Ярославской области «признал возможным» заключение концессионного соглашения и начал процедуру сбора предложений от других возможных участников. Если их не будет, концессионное соглашение может быть заключено с ООО «Мовиста регионы Ярославль» уже в 2021 году, затем начнётся подготовка проектной документации и строительство.

По данным ИА REGNUM, для реализации этих намерений АО «Яргорэлектротранс» будет передан в областную собственность. Сейчас он принадлежит мэрии Ярославля. Ранее депутаты Ярославской областной думы проголосовали за передачу транспортных полномочий в Ярославле и области на региональный уровень.

«Мовиста регионы» уже работает над проектами модернизации общественного транспорта в разных областях России — в Твери, Нижнем Новгороде, Курске, Красноярске, Перми и так далее.

О планах по модернизации ярославского трамвая ранее заявлял врио губернатора области Михаил Евраев. Источниками финансирования назывался инфраструктурный бюджетный кредит, средства Фонда национального благосостояния и средства концессионера.

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