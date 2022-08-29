Лондон, 29 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может еще попытаться вернуться во власть — такое предположение высказал бывший британский министр международного развития Рори Стюарт, как сообщает 29 августа Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Стюарт, соперник Джонсона за лидерство в Консервативной партии в 2019 году, сравнил его с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони и экс-президентом США Дональдом Трампом, которые строят планы возвращения в политику.

«Я боюсь, что у него необычайный апломб, и он думает, что с ним плохо обошлись, — сказал Стюарт. — Он не видит реальности, которая заключается в том, что он был ужасным премьер-министром и потерял свое место из-за глубоких недостатков характера».

Стюарт высказал опасение, что в итоге «мы получим второго Берлускони или второго Трампа, который снова будет пытаться раскачать ситуацию».

Джонсон был вынужден уйти в отставку после целого ряда скандалов и утраты поддержки собственной партии.

«Я думаю, что он опасен, и есть люди, которые хотят, чтобы он вернулся, — полагает Стюарт. — Он будет держаться поблизости, надеясь вернуться за счет популизма».

Есть мнение, что Джонсон может предпринять еще одну попытку вернуться на место лидера, если его преемник, которым, как ожидают многие, станет нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс, окажется под ударом из-за экономических проблем страны.

Стюарт, давний критик Джонсона, вышел из Консервативной партии в 2019 году после избрания Джонсона премьером.