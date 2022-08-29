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«Провокации и обстрел Запорожской АЭС летом 2022 года»
Пикап талибов* подорвался на мине в афганской провинции Панджшер
*талибов — запрещённая в России организация
Базарак, Афганистан,
29 августа 2022, 14:02 — REGNUM В афганской провинции Панджшер шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате подрыва на мине пикапа радикалов в местности Тамбана уезда Дара.
Взрыв
Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция
Между тем, достоверный источник во Фронте национального сопротивления Афганистана сообщил газете «8 Собх», что мина была заложена бойцами фронта.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Недавно в Панджшере подорвались два талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапа, что привело к потерям среди боевиков.
История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.