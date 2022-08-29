Пикап талибов* подорвался на мине в афганской провинции Панджшер
* талибов — запрещённая в России организация
Базарак, Афганистан, 29 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате подрыва на мине пикапа радикалов в местности Тамбана уезда Дара.
Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция
Взрыв
Между тем, достоверный источник во Фронте национального сопротивления Афганистана сообщил газете «8 Собх», что мина была заложена бойцами фронта.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Недавно в Панджшере подорвались два талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапа, что привело к потерям среди боевиков.