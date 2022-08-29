Красноярск, 29 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае организовали проверку по факту умышленного уничтожения молоди сибирского осётра при выпуске в Енисей. Информация об этом появилась в СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Cap.ru Мальки стерляди

Предварительно установлено, что 26 августа в рамках мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов сотрудники Енисейского филиала «Главрыбвод» выпускали молодь осётра и стерляди в Белоярского рыбного завода.

«Вопреки требованиям закона, при транспортировании молоди рыбы осётра сибирского, в районе 22 км автодороги Сухобузимо-Атаманово сотрудниками филиала допущено умышленное уничтожение водных биологических ресурсов», — отметили в ведомстве.

В соцсетях появилось видео, где двое работников выкидывают мальков на придорожную траву. Всего таким образом было уничтожено почти 1,5 тыс. штук молоди. В прокуратуре напоминают, что рыба занесена в Красную книгу России. Руководителю филиала внесено представление.