Тбилиси, 29 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не планирует бойкотировать заседания парламента республики в предстоящей осенней сессии. Об этом 29 августа заявила журналистам один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.

NewPolice Хатия Деканоидзе

«Есть несколько очень важных вопросов — выборы, утверждение порядка избрания Народного защитника, усиление законодательных рамок в антикоррупционном направлении и выполнение 12 пунктов», — сказала Деканоидзе.

Она заявила, что, если власти Грузии заинтересованы в выполнении 12 условий Евросоюза, то они обязаны рассмотреть предложения от оппозиции. Депутаты от ЕНД намерены участвовать в работе парламента с первого заседания осенней сессии, которое начнётся 6 сентября.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от ЕНД, «Лело» и «Стратегии Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.