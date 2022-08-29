Прага, 29 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового «Европейского политического сообщества». Об этом Шольц заявил 29 августа, выступая с речью в Карловом университете в Праге.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

«Такое объединение — и это важно для меня — не является альтернативой предстоящему расширению ЕС», — сказал он.

Вместе с тем, добавил Шольц, Евросоюзу не хватает форума, который бы позволил лидерам ЕС «раз-два в год обсуждать со странами-партнерами центральные вопросы сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон выдвинул идею создания нового «Европейского политического сообщества», которое может улучшить взаимодействие со странами, в обозримом будущем не имеющие перспективы присоединения к ЕС.