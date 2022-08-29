Первоуральск, Свердловская область, , 14:06 — REGNUM Житель Первоуральска Свердловской области предстал перед судом из-за кражи более 300 плиток шоколада. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Шоколад

Кражи уралец совершал с февраля по апрель 2022 года. В общей сложности ему удалось украсть 345 плиток шоколада. Похищенное злоумышленник продавал. Ранее свердловчанина неоднократно судили за кражи.

Первоуральский городской суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Отметим, за первое полугодие 2022 года в Свердловской области совершено 30 608 преступлений. При этом число краж сократилось на 10,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.