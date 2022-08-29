Астана, 29 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. График встреч председателя КНР Си Цзиньпина демонстрирует, что Туркестанский регион является одним из главных приоритетов для Китая. Об этом написал политолог Адильжан Шебердиев в своём телеграмм-канале.

Флаги Китая и Казахстана

По его словам, особую роль Поднебесная отводит Казахстану — к такому выводу можно прийти, основываясь на том, что зарубежные визиты китайского лидера начнутся со встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что Казахстан стал одним из ключевых игроков в Туркестане, а потому лояльность казахских властей может сыграть свою роль в противостоянии, развернувшемся между крупнейшими геополитическими игроками.

«Пекин, понимая важность сохранения баланса в регионе, последовательно наращивает экономическое взаимодействие. Это заметно по растущим объёмам торговли между Китаем и Казахстаном, а также по увеличившемуся объёму грузоперевозок», — пояснил он.

Также политолог отметил рост политического сотрудничества Пекина с Нур-Султаном. В качестве примера аналитик привёл намерения Китая выдвинуть Казахстан в члены международной организации БРИКС+, которую ставят в один ряд с влиятельными G7 и G20.

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«На этом фоне позиция администрации Джо Байдена несколько пошатнулась из-за визита спикера американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань. Также Си Цзиньпин неожиданно решил встретиться с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде», — добавил он.

Подводя итог, Адильжан Шебердиев пришёл к выводу, что дипломатический вояж лидера Коммунистической партии Китая в Туркестанский регион обещает преподнести немало сюрпризов, а Казахстану при этом отводится немалая роль в планах мировых лидеров.

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