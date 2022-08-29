Париж, 29 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил французские компании участвовать в восстановлении территории бывшей УССР, сообщает Le Figaro.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Владимир Зеленский выступил с речью на собрании французских предпринимателей в этот понедельник, 29 августа.

«Я искренне благодарю французский народ и президента Эммануэля Макрона. Я видел его попытки найти дипломатический путь», — заявил Владимир Зеленский.

«Я обращаюсь к вам, потому что нам нужно ваше участие, мы призываем строительные компании участвовать в реконструкции нашей инфраструктуры», — призвал глава киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 29 августа в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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