Оренбург, , 13:55 — REGNUM В Оренбурге очевидцам пришлось вскрывать машину возле крупного торгового центра, чтобы вызволить двоих детей, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Жара 30.mchs.gov.ru

Инцидент произошёл вечером 26 августа. Информация о запертых в машине детях поступила на экстренный номер системы «112». На место происшествия незамедлительно были вызваны экстренные службы — скорая медпомощь и полиция. Не дожидаясь их приезда, очевидцы вскрыли автомобиль и вызволили плачущих детей.

Стоит отметить, в Оренбурге властвует сильная жара. Дневные температуры воздуха составляют +30… +36°C.