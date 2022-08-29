Тюмень, 29 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Тюменской области будут учиться в образовательных учреждениях 207 детей дошкольного и школьного возраста из республик Донбасса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель во время ЕГЭ

В Краснодон (ЛНР) для оказания методической помощи направлены 20 тюменских педагогов и один психолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области укомплектованность школ педагогами составляет 99%. На начало учебного 2022-2023 учебного года в регионе трудятся около 13 тысяч педагогических работников.