Москва, , 13:53 — REGNUM С 1 сентября на территории Москвы ожидается резкое похолодание. Об этом Агентству городских новостей «Москва » 29 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

«В первой декаде сентября ждать значительного повышения температуры не стоит, Москва будет находиться в антициклональном режиме, в холодной его части. Что будет после первой декады — расчеты будут позже, и бабье лето пока исключать нельзя, но не в первой декаде», — сказал Вильфинд.

Синоптик отметил, что похолодание на территории Москвы, вероятно, будет резким. Так, 1 сентября температура воздуха в столице опустится сразу на 15-17 градусов — до плюс 12-14, что ниже климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни лета и начало сентября в Санкт-Петербурге будут холодными из-за северного ветра, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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