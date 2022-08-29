Томск, 29 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Томской области по данным на 26 августа зарегистрировано 2059 пожаров. 1375 из них или около 67% произошли по вине людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

Чаще всего, как отмечается, виновники пренебрегают правилами пожарной безопасности.

«Главной причиной такого легкомысленного поведения является представление о том, что пожары случаются достаточно редко и «…со мной этого точно не произойдет…», — рассказали в ведомстве.

Спасатели также бьют тревогу в связи с ростом числа курящих и снижением возраста курильщиков. По данным МЧС, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в селе Колбинка Молчановского района произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли семь человек — двое взрослых и пять детей.

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