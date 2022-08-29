Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM После введения небывалого объёма санкционных мер со стороны Запада экономика Санкт-Петербурга демонстрирует свою устойчивость. Её состояние оценил 29 августа врио главы городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Северной столице на сегодняшний день утверждено 107 региональных мер поддержки бизнеса и граждан. Общая стоимость их оценивается примерно в 23,5 млрд рублей.

«В результате предпринимаемых мер экономика города демонстрирует свою устойчивость от внешних факторов, и по большинству внешних показателей наблюдается наблюдается положительная динамика», — отметил Зырянов.

Он добавил, что такая тенденция прослеживается в показателях индекса промышленного производства, денежных доходах населения, уровне безработицы. По прогнозу чиновника, нормальная экономическая ситуация будет восстанавливаться, в частности, за счёт взаимодействия с дружественными странами, сохранения промышленного потенциала города и поддержания потребительского спроса.

«Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 105,1%», — напомнил Алексей Зырянов, добавив, что преимущество Петербурга к среднему ИПП по России составляет более чем три процентных пункта.

Положительную динамику демонстрируют почти все отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров длительного использования. Снижение отмечается лишь в автомобильной промышленности. И это общероссийский тренд.

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Напомним, что большинство предприятий Петербурга, находящихся в простое, относятся как раз к этой отрасли. Всего приостановили работу в Северной столице, по данным на 24 августа, 74 предприятия.

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