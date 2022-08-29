Тбилиси, , 13:51 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили, наложив вето на законопроект о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении, не привела убедительных аргументов. Об этом 29 августа заявил журналистам депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Когда против законопроекта не представили какая-либо конкретной аргументации, я думаю, что вето президента будет преодолено. Нет аргументов, на основании которых можно сказать, что у законопроекта есть недостатки», — сказал Сарджвеладзе.

Депутат отметить, что при данный законопроект не ущемляет права человека. Он подчеркнул, что подобные нормы действуют в ряде стран Евросоюза. Сарджвеладзе также заявил, что в заключении Венецианской комиссии, рассмотревший законопроект, нет предметной критики.

Напомним, Зурабишвили впервые использовала право вето в отношении законопроекта, предусматривающего расширение полномочий спецслужб при слежке. Законопроект предполагает, что продлять время наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев. Также предлагается увеличить до 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка. Для преодоления вето президента Грузии нужно 76 голосов депутатов. У правящей «Мечта» в парламенте 84 депутата.