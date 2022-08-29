Тбилиси, 29 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, наложив вето на законопроект о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении, не привела убедительных аргументов. Об этом 29 августа заявил журналистам депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Когда против законопроекта не представили какая-либо конкретной аргументации, я думаю, что вето президента будет преодолено. Нет аргументов, на основании которых можно сказать, что у законопроекта есть недостатки», — сказал Сарджвеладзе.

Депутат отметить, что при данный законопроект не ущемляет права человека. Он подчеркнул, что подобные нормы действуют в ряде стран Евросоюза. Сарджвеладзе также заявил, что в заключении Венецианской комиссии, рассмотревший законопроект, нет предметной критики.

Напомним, Зурабишвили впервые использовала право вето в отношении законопроекта, предусматривающего расширение полномочий спецслужб при слежке. Законопроект предполагает, что продлять время наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев. Также предлагается увеличить до 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка. Для преодоления вето президента Грузии нужно 76 голосов депутатов. У правящей «Мечта» в парламенте 84 депутата.