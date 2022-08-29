Москва, , 14:08 — REGNUM Нехватка продовольствия в условиях дефицита углекислого газа Польше не грозит. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил в эфире радиостанции ZET.

Тележка с продуктами Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Ранее польские производители, как сообщало ИА REGNUM, предупредили о возможном исчезновении из магазинов мясных и молочных продуктов. В стране почти прекратились поставки углекислого газа, который используется для их производства.

«Что касается продовольственных проблем, то возникающие в этой дискуссии голоса абсолютно преувеличены», — заявил Дуда.

По его словам, серьёзных опасений из-за дефицита продовольствия нет. Заявления о нехватке товаров направлены на возникновение паники, в условиях которой можно будет поднять цены.

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