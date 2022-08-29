Донецк, 29 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 29 августа в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:09 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 13:14 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.